カレーパン専門店の「ジラッファ（Giraffa）」は5月9日〜6月7日、ホテルニューグランドのカレーパンとのコラボによる「ホテルニューグランド×Giraffa 焼きカレーパン」を、S.Weil by HOTEL NEW GRANDにて販売しています。■スパイス香る4種の油で焼き上げた贅沢なカレーパン同商品は、牛肉やリンゴ、横浜産のトマトを煮込んだカレーに、ジラッファ名物のとろ〜りチーズに合うようニョッキを加えた、食感も楽しむカレーパンです。