ジラッファ×ホテルニューグランド！ 焼カレーパンが期間限定で登場

カレーパン専門店の「ジラッファ（Giraffa）」は5月9日〜6月7日、ホテルニューグランドのカレーパンとのコラボによる「ホテルニューグランド×Giraffa 焼きカレーパン」を、S.Weil by HOTEL NEW GRANDにて販売しています。

■スパイス香る4種の油で焼き上げた贅沢なカレーパン

同商品は、牛肉やリンゴ、横浜産のトマトを煮込んだカレーに、ジラッファ名物のとろ〜りチーズに合うようニョッキを加えた、食感も楽しむカレーパンです。

スパイスの香りを移した4種の油を使用した技法で焼き上げ、最初の一口から最後までスパイスを感じられる味わいに仕上げています。スパイスオイルにより、油の使用も少量でヘルシーなのも特徴。

期間中は、ハマフェスグルメ大使はっしー presents「横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」の参加商品として取り扱っています。数量限定商品のため、売り切れ次第終了となります。

■商品概要

販売期間：2026年5月9日〜6月7日

価格：600円

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND

（フォルサ）