6日（土）は、全国的に雲が多く、九州や東北、北海道では雨の降る所があるでしょう。その他の西日本から東日本の地域でも、所によりにわか雨がある見込みです。南西諸島は大気の状態が不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降る所もありそうです。最高気温は、北日本では平年より低い所が多いですが、その他の地域は概ね平年並みか高くなる予想です。湿気により蒸し暑く感じられる地域もあるかもしれません。この週末は全国的