7月1日から始まる博多の夏の風物詩「祇園山笠」をPRしようと、宣伝隊がJR大分駅で踊りを披露しました。 【写真を見る】博多祇園山笠が大分に宣伝隊がJR大分駅で音頭を舞う 6月5日にJR大分駅を訪れたのは、博多祇園山笠振興会のメンバーら36人です。博多民謡協会の踊り手たちが手拍子とともに博多山笠音頭など3曲を披露しました。 博多祇園山笠は780年を超える歴史があるとされ、国の重要文化財に指定されているほかユネ