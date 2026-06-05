花火を楽しむシーズンを前に大分県佐伯市の幼稚園で初めて安全教室が行われ、子どもたちが実際に花火を使って学習しました。 【写真を見る】「ぱちぱちなるのが好き」花火シーズン前に消防職員が園児に花火安全教室大分 この安全教室は佐伯市消防本部が幼稚園や保育園などを対象に開催します。 日本煙火協会によりますと、子どもが持つ花火が衣服に着火してやけどするなどの事故が報告されていて、事故を未然に防