大分県の津久見市沖で去年8月ヨットと砂利採取運搬船が衝突し、ヨットに乗っていた大分市の男性が死亡した事故で、大分海上保安部は6月5日、運搬船の船長と死亡した男性をそれぞれ書類送検しました。 【写真を見る】保戸島沖ヨット死亡事故砂利採取運搬船の船長（29）と死亡した医師（70）を書類送検大分 この事故では去年8月、津久見市の保戸島沖で鹿児島市の運航会社の砂利採取運搬船とヨットが衝突したもので、ヨットに乗