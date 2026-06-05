6月2日夜に大分県内へ最接近した台風6号により、大分市で川の護岸が崩壊するなど新たな被害が確認されました。 【写真を見る】台風6号の爪あと小学校の屋根めくれ護岸が崩れたところも大分 台風6号は6月2日午後9時ごろ県内に最接近し、降水量は佐伯市蒲江などで200ミリを超えて6月の観測史上最大を更新しました。 （今吉楓記者）「こちらでは護岸が崩れて土がむき出しとなっていて、現在緊急で工事が行われています」 県