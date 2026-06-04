【モデルプレス＝2026/06/04】オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月2日、自身のInstagramを更新。愛犬の散歩中の1歳娘の後ろ姿を公開した。【写真】43歳人気芸人「大きくなりましたね」愛犬のリード持った1歳娘◆藤森慎吾、1歳娘の姿公開藤森は、太陽、女の子、犬の絵文字を添え、愛犬の散歩中の娘の姿を投稿。デニムのオーバーオールを着た娘が愛犬のリードを持ち、道に立っている後ろ姿を公開した。◆藤森慎吾の投稿に反響この投稿