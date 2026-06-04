MLBが発表米大リーグは3日（日本時間4日）、5月の最優秀新人を発表し、ア・リーグではホワイトソックスの村上宗隆内野手が選出された。球団は特別な1枚で祝福。ファンを歓喜させている。ホワイトソックスのユニホームを身にまとった村上が、豪快なスイングでバットを振り抜いた瞬間がモノクロ調のグラフィックで描かれている。背景には、力強く咆哮する表情や打撃フォームのシルエットが配置され、「ア・リーグ月間最優秀新人