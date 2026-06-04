気象庁は4日、九州北部と中国、近畿が梅雨入りしたとみられると発表しました。5日未明にかけては、梅雨前線が九州北部付近に北上し、低気圧が近づくため雨が降り、激しく降るところがある見込みです。 【写真を見る】【速報】九州北部・中国・近畿で梅雨入りほぼ平年並み 九州北部（山口県、福岡県、大分県、佐賀県、熊本県、長崎県）と中国（広島県、岡山県、島根県、鳥取県）近畿（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、