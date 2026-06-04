「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をわかりやすくコミカルな漫画で描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りがテーマのコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は、親の老いを感じ始めている同世代から大きな反響を集め、2023年に書籍化された。第1話1-1第1話1-2第1話2-1※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過に