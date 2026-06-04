全裸で倒れた父の娘「救急車まだ!?」→不思議系夫が取った“まさかの行動”。絶望のどん底で「少しポジティブになれた」理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をわかりやすくコミカルな漫画で描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りがテーマのコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は、親の老いを感じ始めている同世代から大きな反響を集め、2023年に書籍化された。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまうコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」。母の介護・看取りを経たことで落ち着いて対応できることは増えたものの、あのときとは違い、今回は一人っ子として頼れる家族がいないなかでさまざまな決断を迫られることになる。いつかは誰もが直面する“親の老いと死”のリアルを描く本作。今回は、苦しそうな父を心配しながら、救急車が来るまでに奮闘するキクチさんの様子が描かれている。
■「10分も経っちゃったんだけど!?」救急車を待つ間のリアルな葛藤
119番通報し、聞かれた通りに父の状態を伝えるキクチさん。救急隊とのやり取りなど、実際に体験した人にしかわからない情報が細かく描写される。当時の状況について、キクチさんはこう振り返る。
「救急隊の方との電話のなかで『いまでも便は出ているか、全身はどんな状態か』と問われました。私は緊急事態とは言え、ふとんをめくりあげて父の全裸の下半身を見る勇気がありませんでした。なのでわかりませんと答えました。母のときもそうでしたが、老いた親の下半身や性器を見るのは、私には結構メンタルのダメージがあるんです。確認すべきだったかなと思いつつ、いま考えてもやっぱり無理かもと思っています」
救急車を待っている時間は、普段よりも長く感じられるものだ。なんとか心を落ち着かせようとしながらも、平常心を保てない様子がリアルに伝わってくる。
「待っている間は父にずっと声をかけていました。『もうすぐ来るからね』と言って励ましながら『“もうすぐ”って言ってから10分も経っちゃったんだけど!?』と心の中で自分にツッコんでいました。焦りはありつつもどこか冷静で、夫に『玄関前にいて救急隊の人が来たら案内して』と指示していました。救急車が来てくれるという安心感で、少しずつ心が落ち着いたのかもしれません」
■ピンチのときに輝く、夫の心強いサポート
そんな極限状態のなか、どっしりと構えて的確なサポートをしてくれた夫の存在は大きな支えとなった。
「夫は父がすぐに戻ってくることを信じていて、だからこそ『掃除をする』という選択肢を取ってくれました。一方の私はそれどころじゃないし、この状況に絶望していて『すぐ戻る』なんて想像もつきませんでした。だからこそ、夫の示した行動のおかげで『そうだよね、きっとすぐ戻れるよね！』と少しポジティブになれました。普段はほわほわと不思議なオーラをまとった夫なのですが、毎回、ピンチのときの夫の行動力には頭が上がりません」
タイトルの通り、全裸で倒れている父を発見することとなった本作。つらい状況も淡々と、時にクスリと笑える場面を挟みながら描くキクチさんの漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
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