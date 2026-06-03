仕事を残して早上がりする上司にいらだちを隠せない部下。けれど、ある光景を見てその怒りは氷解し…タイトルにニヤリとする4コマ「特別な日」【漫画】本編を読むX(@tunatu727)で4コマ漫画を投稿する津夏なつなさんの作品が、大きな反響を呼んでいる。「4コマ1000本ノック」と銘打ち、毎日新作を公開することを目標に掲げる津夏さん。意表を突く感動オチからブラックなネタまで、その幅広いユーモアのすべてが読者を惹きつけて離さ