»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¡Ö¼êÂ­¸ýÉÂ¡×¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬´ð½à¤òÄ¶¤¨¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ï3Æü¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼êÂ­¸ýÉÂ¡×¤¬Î®¹ÔÂçÊ¬¸©¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÙÊó¤òÈ¯Îá ¡Ö¼êÂ­¸ýÉÂ¡×¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ä¼êÂ­¤Ë¿å¤Ö¤¯¤ì¤òÈ¼¤¦È¯¤·¤ó¤¬½Ð¤ë´¶À÷¾É¤Ç¡¢¼ç¤Ë²Æ¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ´µ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ò2ºÐ°Ê²¼¤ÎÆýÍÄ»ù¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¼êÂ­¸ýÉÂ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê6.31¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢·ÙÊó³«