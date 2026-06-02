開催：2026.6.2 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 2 [メッツ] MLBの試合が2日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとメッツが対戦した。 マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するメッツの先発投手はオースティン・ウォーレンで試合は開始した。 3回裏、9番 コルト・エマーソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームラン