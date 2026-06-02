「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」において、ちいかわたちのボトルドリンクや新商品などが、2026年6月5日（金）から発売される。＞＞＞ドリンクやTシャツ、トレーをチェック！（写真7点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょ