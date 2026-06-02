全国の「魚べい」「元気寿司」は6月2日から、『北海道フェア』を開催している。同フェアでは、2貫で税込110円の「とろにしん」をはじめ、「朝獲れいかそうめん」など北海道産食材を使用したネタを中心に展開する。また、デザートでは桃をたっぷり使用した季節限定スイーツも販売する。商品はいずれもなくなり次第終了となる。魚べい・元気寿司〈『北海道フェア』販売商品（価格はすべて税込）〉◆とろにしん（2貫110円）脂のりの良