生活環境の変化に合わせて「やめ活」を取り入れることで、自分時間を増やした事例を紹介します。50歳からの暮らしや整えのコツをInstagramで発信しているkousuiさんのケースです。家事をひとりで抱え込むのをやめて家族に任せるようにしたところ、自分の時間を確保できるようになり、美容や趣味に充てる時間が増えたといいます。詳しく話を伺いました。1：子ども用の献立から更年期対策の献立へ息子2人が高校生までは、肉や揚げ物