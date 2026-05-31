運動したあと、「今日はかなり汗をかいたし、痩せたかも」と感じたことはありませんか？気温が上がる時期は、汗をかくだけで“脂肪が燃えた感覚”になりやすいものです。ただ、汗と体脂肪は同じではありません。今回は、大人世代が無理なく体を整えるために知っておきたい、“汗とダイエット”の関係を整理します。汗で減るのは“脂肪”ではなく“水分”が中心汗をたくさんかいたあとに体重が減るのは、主に体内の水分が失われるた