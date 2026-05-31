「たくさん汗をかいた＝脂肪が燃えた」ではない？大人世代が知っておきたい“汗とダイエット”の関係
運動したあと、「今日はかなり汗をかいたし、痩せたかも」と感じたことはありませんか？気温が上がる時期は、汗をかくだけで“脂肪が燃えた感覚”になりやすいものです。ただ、汗と体脂肪は同じではありません。今回は、大人世代が無理なく体を整えるために知っておきたい、“汗とダイエット”の関係を整理します。
汗で減るのは“脂肪”ではなく“水分”が中心
汗をたくさんかいたあとに体重が減るのは、主に体内の水分が失われるため。運動後や暑い日のあとに体が軽く感じるのも、一時的な水分減少による影響が大きいとされています。
そのため、「汗をたくさんかいた＝脂肪が減った」というわけではありません。汗の量は気温や湿度、体質によっても変わるため、“汗を多くかいた人ほど痩せる”という単純なものではないのです。
“汗をかく量”より、“動くことを習慣化”することが大切
一方で、汗をかくような行動そのものには意味があります。歩く、掃除をする、階段を使う。そんな日常の動きも、積み重なればエネルギー消費につながっていきます。
大切なのは、“どれだけ汗をかいたか”より、“無理なく続けられるか”。体を整えている人ほど、短期的な数字ではなく、毎日の小さな積み重ねを大切にしています。
体を整えている人ほど、“日常”を整えている
ダイエットは、特別な運動を頑張る日だけで決まるものではありません。むしろ大人世代ほど、少し歩く、家事で自然に動く、座りっぱなしを減らすなど、“生活の中で動く時間”を積み重ねています。
「たくさん汗をかいた＝脂肪が燃えた」と思いがちですが、汗で減るのは主に水分です。ただし、汗をかくような活動を続けること自体には意味があります。体型を整えている人ほど、“一時的な体重変化”より、“続けられる日常”を大切にしています。数字だけに振り回されず、毎日の積み重ねを見る視点で無理のないダイエットにつなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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