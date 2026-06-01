【MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP】 6月4日 発売予定 価格：298,000円前後 エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングPC「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」の販売をMSIストアにて6月4日より開始する。価格は298,000円前後。 本商品は、最新のDLSS 4.5に対応したNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、インテル Core Ultra 5 225Fを採用したデスクトッ