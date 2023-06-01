【MOTHERのSUMMER】 開催日時：6月1日～6月7日 ほぼ日は、同社が開催する「生活のたのしみ展」にて、ショップ「MOTHERのSUMMER（マザーのサマー）」を本日6月1日より6月7日まで期間限定でオープンする。 今回のテーマは、「夏、アウトドア、そして、冒険！」。任天堂より発売されたRPG「MOTHER」シリーズをモチーフにしたリュックやTシャツ、スニ&