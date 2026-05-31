眼の専門家・野口信吾さんが伝授…ゴロ捕球の対応力を高めるドリルゴロ捕球において、「バウンドにうまく合わせられない」「イレギュラーに対応できない」と悩む選手は多い。守備力向上へ、眼の使い方を養うことも重要になる。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手までサポートする野口信吾さんは、日常でも実践可能な「ボールつきドリル」を紹介している。ゴロ捕球でミスが起きる原因の1つが、頭が動いて