記事ポイントTOKOTOYZのスクイーズシリーズ「ぷにっこ」全7シリーズ18種が2026年5月29日より先行販売開始ケーキショップをコンセプトにしたスクイーズ専門店「PUNIKKO by TOKOTOYZ」が東京・池袋にグランドオープン購入者限定で重さ約10kgの巨大スフレスクイーズとのフォトスポットを利用できる ホビーブランドTOKOTOYZのオリジナルスクイーズシリーズ「ぷにっこ」全18種が、2026年5月29日（金）より先行販売を開始しています