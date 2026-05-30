世界的大ヒットアニメ『ブルーイ』と、レゴランド（R）・ジャパン・リゾートとの特別共同イベント「ブルーイとあそぼう！」が、8月30日（日）まで開催中だ。＞＞＞来場者プレゼントや「レゴ（R）ブルーイ」の新商品をチェック！（写真8点）想像力を働かせながらレゴ（R）ブロックで自由におうちを組み立てるフリービルドのアクティビティ「ブルーイとキミのおうち！〜たのしいなかまたち〜」は、レゴランド（R）の「リビルド･ザ･ワ