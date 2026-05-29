LIL LEAGUEが、タイのボーイズグループ・BUS because of you i shineからNEX & AA をフィーチャリングに招いた新曲「LOCA」を本日配信リリースし、MVも公開となった。BUS because of you i shineは、2023年、タイのサバイバルオーディション番組から誕生した12人組ボーイズグループで、2025年4月には、「Because of You, I Shine Japanese Version」で日本デビューを果たした。新曲タイトルの「LOCA」はスペイン語で“情熱的な