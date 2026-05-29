LIL LEAGUEが、タイのボーイズグループ・BUS because of you i shineからNEX & AA をフィーチャリングに招いた新曲「LOCA」を本日配信リリースし、MVも公開となった。

BUS because of you i shineは、2023年、タイのサバイバルオーディション番組から誕生した12人組ボーイズグループで、2025年4月には、「Because of You, I Shine Japanese Version」で日本デビューを果たした。

新曲タイトルの「LOCA」はスペイン語で“情熱的な女性”の意味で、トロピカルなリズムに乗せて、南国の夏の恋愛模様をテーマに制作されたという。LIL LEAGUEにとって初のフィーチャリング楽曲で、英語詞をベースに、BUSは日本語での歌唱にも挑戦している。作家陣には、EXILE SHOKICHIを始め、RICO GREENE（オランダ）、GASTON（マレーシア）、KOHKI（ニューヨーク）が参加したグローバルな一曲に。

MVは、タイ・パタヤの南国リゾート地で撮影された。1人の象徴的な美しい女性が登場し、LIL LEAGUEメンバーが思いを寄せるストーリー構成になっている。ストーリー展開の中で、LIL LEAGUEが現地のカフェで働くNEX,AAと出会い共に夏を楽しむ様子も描かれており、恋愛だけでなく友情ストーリーも取り入れた構成に仕上がったとのことだ。なお振付は、LIL LEAGUEとして初めてs**t kingzのNOPPOが担当している。

◾️LIL LEAGUE feat. NEX & AA OF BUS 「LOCA」

2026年5月29日（金）リリース

配信：https://lilleague.lnk.to/loca

◾️その他リリース情報 ○LIVE Blu-ray『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』

2026年7月29日（水）リリース

https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1133583 ○6thシングル「タイトル未定」

2026年8月26日（水）リリース

https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1133582