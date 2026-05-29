元「アウトローのカリスマ」の瓜田純士氏が2026年5月28日、自身のXを更新し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）オーディションで起こした不意打ちの頭突きに関して「やり過ぎたことは理解している」などと釈明した。瓜田氏「俺があいつから逃げたみたいになっちゃってる」「BreakingDown」のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が28日に自身のユーチューブを更新し、「BreakingDown20」（6月14日・マリンメ