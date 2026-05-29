公園のベンチの下や排水溝の裏など、普段は気にしない“すき間”に潜んでいることもある背中が赤いクモ。小さくても強い毒を持ち、うっかり触れると激しい痛みや発熱を引き起こすことがあります。身近に広がる危険生物の実態とは――。自然の中には、人間の命を脅かす“危険生物”が数多く存在しています。しかし、人類は太古の昔から、そうした脅威と向き合いながら生き延びてきました。鋭い牙や爪、猛毒など、それぞれ異なる武器