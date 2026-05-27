MLB Japanは5月25日、公式Instagramを更新。シカゴ・ホワイトソックス 傘下3Aシャーロットに所属する西田陸浮 （25）が、メジャー昇格することを伝えた。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 西田は東北高校から米短大へ留学し、2023年に強豪・オレゴン大へ編入。同年7月のドラフトでホワイトソックスから11巡目指名を受