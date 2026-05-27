大分県日田市の高校で防災意識を高める特別授業が行われ、生徒が専門家から災害時のボランティアの心構えを学びました。 【写真を見る】「繋がりがピンチのとき助けてくれる」被災者支援するNPO法人代表が高校生にボランティアの心得伝える （NPO法人リエラ・松永鎌矢代表）「人のつながりが日常からつくれていればあなたがピンチのときに助けてくれる」 日田市の昭和学園高校では、普通科キャリアデザインコースの3年生