LAUSBUBが、6月12日より配信がスタートするPrime Original ドラマシリーズ『クロエマ』の主題歌「sign」を、6月10日に配信リリースすることを発表した。新ドラマシリーズ『クロエマ』は、『逃げるは恥だが役に立つ』を描いた漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』の実写ドラマ作品。杉咲花・多部未華子によるW主演＆初共演で、占いの店を中心に起こる謎と、対照的なふたりの仲良くならないのに心地いい関係を描く。「sign