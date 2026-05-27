四国電力は2025年12月に発生した火災の影響で、阿南市の橘湾発電所が現在、発電を停止していると発表しました。阿南市の橘湾発電所では2025年12月、4つある石炭貯蔵庫のうち1つで火災が発生しました。火災の発生以降、貯蔵庫は完全な鎮火には至らず、周囲への延焼の恐れがない鎮圧状態が続いており、散水が続けられていました。四国電力によりますと、この散水の影響で貯蔵庫から石炭が流れ出し、ボイラーにつながるコンベヤ