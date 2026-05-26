4回KOの則本は「勝ちがつかない焦りがあるかも」■ソフトバンク 8ー3 巨人（26日・東京ドーム）巨人は26日、東京ドームで行われたソフトバンク戦に3-8で敗れ、今季ワーストの5連敗を喫した。杉内俊哉投手チーフコーチは試合後、辞任した阿部慎之助前監督に触れ、「絶対後悔している。でもやっぱり進まないといけない」と前を向いた。試合後、ベンチ裏の通路で足を止めた杉内コーチ。4回7失点KO降板となった先発の則本について