「片付けは、ものを減らすと考えがちですが、じつはあえて増やしているものがあります」と話すのは、整理収納アドバイザー1級のESSEベストフレンズ101メンバーの篠えりさん。ポイントは、数ではなく家事や片付けがしやすい仕組みづくり。今回は、篠えりさんの増やしてよかった3アイテムをご紹介します。 ハサミは“使う場所”に置く。1本に絞らなくていい以前、大量にもっていたハサミを1本に減らし、文房具収納に定位置をつ