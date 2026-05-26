子どもたちの登下校中の交通事故を防ごうと、大分市は警察などと合同で通学路の安全点検を行いました。 【写真を見る】安全な登下校を市と警察が合同で通学路の危険な場所を点検大分 大分市では、学校や住民から寄せられた通学路の危険な場所、45か所の点検を4月に入ってから順次進めています。26日は大道小学校近くの道路で、警察や県土木事務所などと合同で横断歩道の設置要望があった場所を点検しました。 警察からは、