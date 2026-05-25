神山羊が、ニューシングル「アネモネ」を5月27日にデジタルリリースする。 （関連：ハチ＝米津玄師＆wowakaからEve、まふまふ、バルーン＝須田景凪、有機酸＝神山羊……本人歌唱で才能を発揮するボカロPの歴史） 約3カ月ぶりの新曲となる本楽曲は、軽快なパーカッションから幕を開けるレゲトンやラテントラップを彷彿とさせるダンサブルさと、ノイズやビットクラッシャーの効いたハイパӦ