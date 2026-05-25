第2回フットボールスタジアム検討協議会岡山・北区24日 24日、岡山県に新しいスタジアムの整備を検討する協議会が岡山市で行われ、スタジアム整備について県民へのアンケート調査を新たに行うことがわかりました。 岡山県が設置した「フットボールスタジアム検討協議会」の第2回です。 大学や企業・スポーツ団体などから集まった10人の委員が、岡山県でのスタジアムの必要性や場所・コス