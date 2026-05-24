セリエA強豪のアタランタが新エンブレムデザインを発表したセリエAのアタランタが新しいエンブレムデザインを発表した。「ラ・デア（女神）」の愛称でも知られる同クラブのエンブレムはこれまで楕円系で、青黒の背景の中央に女神の横顔がデザインされ、クラブ名の「ATALANTA」とクラブ創設年の「1907」の文字が刻まれていた。新しいエンブレムは円形になり、黒の枠線の中の背景が青に。中央に女神の横顔が配置されているのは変