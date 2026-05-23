【Gibson les paul studio 2002】（横浜市ポコイダー59歳）「俺のカスタム・私のリペア」へようこそ。ナフサ不足の現在、ギターペイントも贅沢な趣味となりつつありますね。かくいう私、ストラト系のギターを塗り替えた本数ときたら、両手ではたりないでしょう。缶スプレーを振り回し、悪戦苦闘のあげく、そこそこ技量も上がってきたと自負しております。さて次はと。いっちゃう？レスポール。セットネックの塗装は、考えただ