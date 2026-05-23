J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節 町田1(1−0)0浦和19:33キックオフＭＵＦＧスタジアム入場者数44,871人試合データリンクはこちらトラップする田中達也監督。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。