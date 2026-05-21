【ぬいぐるみ メガライチュウX・Y】 5月21日 発売（店頭では5月23日～） 価格：各5,500円 ポケモンは、同社公式ショップ・ポケモンセンターオンラインにて「ぬいぐるみ メガライチュウX」と「ぬいぐるみ メガライチュウY」を5月21日に発売した（店頭では5月23日発売）。価格は各5,500円。 Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A