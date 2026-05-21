記事のポイントオンは2026年第1四半期に過去最高業績を記録し、特にアパレル事業が前年比45.1％増と急成長した。ゼンデイヤとの協業やストーリー重視の施策を通じ、18〜34歳の若年層をアパレル起点で獲得している。オンはパフォーマンスブランドからライフスタイルブランドへの転換を進め、「つま先から頭まで」戦略を拡大している。スイス発スポーツウエアブランドのオン（On）のアパレル事業は、同社の基盤であるフットウエア事