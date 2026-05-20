ワーハピこと＜WORLD HAPPINESS＞が、東京の夏に9年ぶり復活。6⽉28⽇に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催される。＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞の追加出演者としてセブンス・ベガとLAUSBUBが発表となった。＜WORLD HAPPINESS＞は2008年、Yellow Magic Orchestra (YMO)のメンバー⾼橋幸宏を発起人として、東京・夢の島公園陸上競技場で誕⽣したイベントだ。そして、&#