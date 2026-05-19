ステランティスは、2026年4月24日から5月3日まで中国で開催された「北京国際モーターショー2026」において、プジョーブランドの次世代を担うコンセプトカー「PEUGEOT Concept 6（プジョー コンセプト6）」を世界初公開しました。今回発表されたプジョー コンセプト6は、同社が描く次世代ラージセダンの新たなビジョンを体現するコンセプトカーです。【画像】これが次世代ラージセダンのプジョー“新”「コンセプト6」です！ 画