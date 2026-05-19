2025年度の大分空港の利用者数は、台湾便の就航などにより197万人を超え、コロナ禍前とほぼ同じ水準に回復しています。 【写真を見る】大分空港の利用者数197万人超え台湾便就航などでコロナ禍前水準へ回復 県によりますと、昨年度の大分空港の利用者数は前年度より6万人あまり増え、およそ197万3000人でした。このうち、国内線は前年度より多い186万3000人で、東京・大阪・名古屋のいずれの路線も利用者が増加しています。