大分県産のブランド小ネギ「大分味一ねぎ」を使った新商品が、セブン‐イレブンで発売されることになり、関係者が国東市長に報告しました。 【写真を見る】大分味一ねぎ使用の「焼きそば」「ねぎ味噌おむすび」セブン‐イレブンで登場生産者が国東市長に魅力をアピール セブン‐イレブンで販売されるのは、大分味一ねぎを使った「焼きそば」と「ねぎ味噌おむすび」です。 19日は、地元の生産者らが国東市役所を訪れ、松