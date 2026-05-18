5月17日、三好市では丸笹山で登山客が滑落するなど、2件の遭難が発生しました。現場に居合わせた登山客が、ヘリコプターによる救助の一部始終を撮影していました。ゆっくりと山に近づいていくヘリコプター。遭難者の救助が行われています。遭難があったのは、三好市東祖谷の丸笹山です。警察によりますと、17日の午後2時すぎ、60代の男性が登山道から滑落しました。警察と消防が捜索にあたり、約3時間後、男性は消防防