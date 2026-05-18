5月18日の県内は各地で気温が上がり、三好市池田で5月の観測史上最高となる33・1℃を観測するなど、県内4つの観測地点で最高気温30℃以上の真夏日となりました。18日の県内は朝から日差しが降り注ぎ、各地で気温が上昇しました。午後2時ごろのJR徳島駅前では、日傘を差して歩く人の姿がみられました。日中の最高気温は三好市池田で5月の観測史上最高となる33.1℃、穴吹と木頭で31.9℃と、いずれも真夏並みの暑さとなりました。この