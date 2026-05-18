大分自動車道の天瀬高塚IC～日田IC間で18日午後、トラックが横転する事故がありました。 警察によりますと、18日午後2時50分ごろ、大分自動車道の天瀬高塚IC～日田IC間の上り線でトラックが横転する事故が発生しました。 この事故でけが人はいないということです。 事故車両の撤去のため、午後4時20分から、玖珠IC～日田IC間の上り線が通行止めとなっています。